Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı - Son Dakika

Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram tatiline gelen sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" etkinliği bünyesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında denetim yaptı. Tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Gürel, sürücülere kurallara uyması konusunda ikazlarda bulunurken çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Gürel, durdurulan bir otobüste bilgilendirme yaptığı sırada yolcuların emniyet kemerlerini takmadığını fark etti. Sürücüler gibi yolcularında kurallara riayet etmesi gerektiğini belirten Gürel, emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Denetim sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, bayram için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu bayramda 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla emniyet kemerlerinin takılmasına dikkat ediyoruz. Kural ihlali yapan sürücülerimize ikazlarımızı tekrarlıyoruz. Bunların ön plana çıkması için arkadaşlarımız hazırlıklar yaptılar" diye konuştu.

Gürel, geçen yıla göre yaralanmalı ve ölümlü kazalarda yüzde 50 iyileşme beklediklerini ve bununla ilgili tedbirleri artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Emniyet ve jandarma olarak toplamda bin 180 personelle sahada olduklarını ifade eden Gürel, "Yeter ki vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşsınlar. Bayramı bayram tadında kutlasınlar. Acıyla karşılaşmasınlar. Bu anlamda elimizden gelen bütün gayreti ve bütün takibi arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Emniyet müdürlüğümüz 614, jandarmamız ise 570 personeliyle sahada. Bayram süresince de sahada olacaklar. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre vatandaşımızın sağlıklı ve güzel bir şekilde geçirmesi için görevlerinin başında olacaklar" dedi.