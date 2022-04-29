Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı

29.04.2022 22:14

Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram tatiline gelen sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram tatiline gelen sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" etkinliği bünyesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında denetim yaptı. Tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Gürel, sürücülere kurallara uyması konusunda ikazlarda bulunurken çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Gürel, durdurulan bir otobüste bilgilendirme yaptığı sırada yolcuların emniyet kemerlerini takmadığını fark etti. Sürücüler gibi yolcularında kurallara riayet etmesi gerektiğini belirten Gürel, emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Denetim sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, bayram için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu bayramda 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla emniyet kemerlerinin takılmasına dikkat ediyoruz. Kural ihlali yapan sürücülerimize ikazlarımızı tekrarlıyoruz. Bunların ön plana çıkması için arkadaşlarımız hazırlıklar yaptılar" diye konuştu.

Gürel, geçen yıla göre yaralanmalı ve ölümlü kazalarda yüzde 50 iyileşme beklediklerini ve bununla ilgili tedbirleri artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Emniyet ve jandarma olarak toplamda bin 180 personelle sahada olduklarını ifade eden Gürel, "Yeter ki vatandaşlarımız güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşsınlar. Bayramı bayram tadında kutlasınlar. Acıyla karşılaşmasınlar. Bu anlamda elimizden gelen bütün gayreti ve bütün takibi arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Emniyet müdürlüğümüz 614, jandarmamız ise 570 personeliyle sahada. Bayram süresince de sahada olacaklar. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre vatandaşımızın sağlıklı ve güzel bir şekilde geçirmesi için görevlerinin başında olacaklar" dedi.

Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı
Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı
Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı
Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı
Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı
Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı

YORUMLAR
500
Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı Karabük Valisi Gürel'den vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı Açıklaması Karabük Valisi Gürel'den vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı Açıklaması

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı - Son Dakika


Son Dakika
22:28 Son Dakika: Küme düşen 3. takım Altay oldu
22:26 Koronavirüs nedeniyle 9 kişi vefat etti, 1 bin 924 yeni vaka tespit edildi
22:25 Bakan Koca koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı!
22:03 Gelin tarafı, damat düğüne geç gelince kızlarını başka bir akrabayla evlendirdi
21:49 Esenyurt'ta husumetli olduğu eniştesine silahlı saldırı düzenleyen şahsı kameralar görüntüledi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 22:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Gürel, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement