Vali Gürel, fındıkaltı projesi hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel, fındıkaltı projesi hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Vali Gürel, fındıkaltı projesi hakkında bilgi aldı

6 saat önce

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyelerinden oluşan heyet Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Gürel, fındıkaltı projesi hakkında bilgi aldı, System.String[]

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyelerinden oluşan heyet Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Recep Karadöngel, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan Fındıkaltı Tesislerinin tahsisi ve tahsis sonrası yapılması planlanan Doğa Bilim ve Eğitim Okulu (Campanula) Fındıkaltı projesi hakkında Vali Gürel'e bilgiler verdi.


Vali Gürel, projeyi yakından takip ettiklerini ve derneğin gençlere yönelik yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, " Fındıklatı bölgesinde bulunan ve Orman İşletmesine ait binaların tahsisi noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruyu yaptık. Buranın Orman Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesi sonrası orada hem gençlere yönelik hem de turizm faaliyetlerine de etkili olacak bir çalışmaya da hız vermiş olacağız. Bu nokta Valilik olarak gerekli girişimlerde bulunduk." dedi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:14 Kaynak: İHA
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