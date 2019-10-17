Vali Gürel, Fındıkaltı Tesislerinde incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesinde doğa turizmini geliştirmek, kamp alanları oluşturmak, alternatif turizm alanları ile gençleri doğa turizmine yönlendirmek ve doğa ile iç içe bütünleşik bir yaşam oluşturmak amacıyla Doğa Bilim ve Eğitim Okulu (Campanula) Fındıkaltı projesi kapsamında Yeşil Yenice Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve İzcilik Kulübü tarafından tahsisi talep edilen Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Fındıkaltı Tesislerinde incelemelerde bulundu.



Tesislerde incelemelerde bulunan Vali Gürel'e, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Orman Su İşleri Şube Müdürü Ahmet Işık ile Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü yetkilileri eşlik etti.



Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyete bilgiler veren Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü yetkilileri Fındıkaltı Tesislerinin tahsisi halinde; gençlerin teknoloji bağımlılığından korumak, dezavantajlı bireylerin doğa ile iç içe olmalarını sağlamak, kadınlara yönelik alternatif yaşam alanları oluşturmak ve kırsal turizmi geliştirmek gibi hedeflerinin olduğunu ifade ettiler.



Proje kapsamında düşündükleri çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü yetkilileri; doğa ve fotoğrafçılık konusunda yapılacak etkinliklere ev sahipliği yapmak, dağ bisikleti festivali düzenlenmesine destek vermek, geyik böğürdüm alanında çalışmalar yapmak, yöresel yemek kültürün tanıtımı yapılmasına destek vermek, tıbbı ve aromatik bitkilerin ve mantar tanıtımı faaliyetleri çalışması yapmak, doğa ve yaban hayatı eğitimleri vermek, kamp etkinlikleri düzenlemek ve alternatif turizm alanları oluşturmak istediklerini belirttiler.



Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Fındıkaltı Tesislerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Gürel, beraberindeki kurum müdürlerine konunun detaylı bir şekilde araştırılması talimatını verdi. - KARABÜK