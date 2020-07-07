Vali Gürel hem uyardı hem maske dağıttı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, sokakta gezerek sosyal mesafe konusunda vatandaşları hem uyardı hem de maske dağıttı.



Vali Fuat Gürel beraberinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ile birlikte korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Kemal Güneş Caddesi, Gazi Paşa Caddesi, Menderes Caddesi ve Taşkent Caddesi'ni gezerek maske takmayan, sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşlara ve esnaflara alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarının salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıdığını ve salgınla mücadelede topyekün mücadelenin gerekli olduğunu ifade eden Vali Gürel, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. - KARABÜK