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VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika

VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU

22.02.2022 05:49

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesi Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan bölgesinde incelemede bulundu.

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesi Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan bölgesinde incelemede bulundu. Vali Gürel konutların nereye yapılacağı konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, '17 haneyi boşalttık. Kısa sürede burada neler yapılabileceğini tespit edip ona göre vatandaşlarımızın çözümünü devlet olarak üretmiş olacağız' dedi.

Yenice'ye bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası yollarda ve bahçelerde heyelan meydana geldi. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine dün jandarma ve AFAD ekipleri köye geldi. AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi üzerine mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 17 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Vatandaşlar, yakınlarının yanına gitti.

HEYELAN BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, 'Son dönemde yağan yoğun kar ile beraberinde yağmur yağışı sonrası eriyen karla birlikte zeminde yaşanan yumuşamadan dolayı bir hareketlenme var. Herhangi bir can kaybımız yok. 17 hanemizi etkileyen heyelan riski var. Tespit ettiğimiz 17 haneyi boşalttık. Buralarda 21 aile yaşıyor. Onlar boşaltıldı. Akrabalarının evlerine ya da kiraladığımız yerlere yerleştiriyoruz. Kısa sürede burada neler yapılabileceğini tespit edip ona göre vatandaşlarımızın çözümünü devlet olarak üretmiş olacağız." dedi.

'ERKEN TESPİTLE EVLERİ HIZLICA BOŞALTTIK'

Vatandaşlara kalıcı çözüm bulmak için çalışmaları devlet olarak üreteceklerini ifade eden Gürel, "Elektriği vereceğiz. Suyla alakalı sıkıntı var. Çöken yollar konusunda yeni alternatif yollar yapılacak. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz, bunun yanında konutların nereye yapılacağı noktasında çalışma yapacağız. Şükürler olsun, hiçbir can kaybı ve yaralanma yok. Erken tespit ile evleri hızlıca boşalttık. Bu bölgenin yarısından çoğunu etkileyen bir heyelan tehlikesi var" diye konuştu.

Gürel, bölgenin yarısından fazlasını etkileyen bir hareketlenme olduğunu vurgulayarak, afet bölgesi ilan edilmesi konusundaki kararı muhtemelen alacaklarını kaydetti.

VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU
VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU
VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU

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VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU Karabük'te Vali Gürel'den heyelan nedeniyle 17 evin boşaltıldığı köyde inceleme Karabük'te Vali Gürel'den heyelan nedeniyle 17 evin boşaltıldığı köyde inceleme KARABÜK'TE HEYELANIN OLDUĞU KÖYDE 8 EV TAHLİYE EDİLDİ KARABÜK'TE HEYELANIN OLDUĞU KÖYDE 8 EV TAHLİYE EDİLDİ

Toprak Kayması, Jandarma, Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİ GÜREL, HEYELAN NEDENİYLE 17 EVİN BOŞALTILDIĞI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU - Son Dakika
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