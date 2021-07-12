Vali Gürel, "Karabük'te 1.- 2. ve 3. Doz olarak 198 bin aşılama yapıldı." - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızın aile hekimlikleri ile aşı polikliniklerinin yanı sıra vatandaşlarımızın sıra beklemeden randevusuz aşıya rahat ulaşması adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kemal Güneş Caddesi ONEL AVM önünde kurulan Aşı Çadırını ziyaret etti.

Biontech ve Sinovac aşılarının yapıldığı Aşı Çadırı ve çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgiler alan Vali Fuat Gürel, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi 1 Temmuz itibarıyla kontrollü normalleşmeye geçildi. Fakat elimizdeki en önemli silah, en önemli koruma mekanizması aşı. Sağlık Bakanımızın günlük olarak açıkladığı aşı rakamlarına bakıldığında Karabük'te aşılama oranlarının biraz düşük olduğunu görüyoruz, 18 yaş altı gençleri çıkardığımızda yüzde 62'lik bir aşılama olduğunu görüyoruz. Karabük'te 198 bin aşılama yapıldı, bunun 123 bini ilk doz, 65 bini ikinci doz ve 10 bin civarında da üçüncü doz aşı yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Kemal Güneş Caddesi çok yoğun bir bölge, Karabük halkının yoğun olarak gelip geçtiği bir bölge. Bazı vatandaşların aşı olmayı unuttuğunu, üşendiğini biliyoruz. Vatandaşların daha kolay şekilde aşı olabileceğini düşündüğümüz bir yer burası, çadırımızı kurduk, arkadaşlarımız sürekli burada aşı yapmaya devam edecekler. Tabii vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz bir an önce aşılarını yaptırsınlar, çünkü Allah korusun bütün dünyada çok farklı varyantlar ortaya çıkmaya başladı, iki gün sonra ne çıkacağını bilmiyoruz yani bu koronavirüs değişik varyantlara bürünebilir, karşımıza çok farklı olarak çıkabilir, Covid-19 ile mücadele etmek için elimizdeki en önemli şey aşı, özellikle gençler aşı yaptırmakta imtina ediyorlar. Bu manada öncelikle anne-babalar çocuklarını, gençleri aşı olmaya gönderirlerse mutlu olacağımızı ifade edebilirim. Sağlık ekiplerimiz aylardır canla başla çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, esnafımız işyerlerini açtılar ve evlerine ekmek götürüyorlar, iki gün sonra vaka sayılarında artış olursa bu dükkanları, işyerlerini kapatmak zorunda kalabilirler, çocuklarımızın okullarından uzak kalmalarını istemiyoruz. Önümüzdeki yaz döneminde bu aşılama işlemini bitirebilirsek bundan sonra bir daha kısıtlamalara gitmeden rahat bir döneme kavuşuruz diye ümit ediyorum.

Vali Fuat Gürel: "Karabük'te koronavirüs günlük vaka sayımız 20'nin altında. "

Günlük, koronavirüse yakalanan vaka sayıları hakkında kısa bir bilgi veren Vali Fuat Gürel: "Özellikle şimdi Kurban Bayramı süreci başladı, insanlar dışarıdan gelmeye başladılar, toplu bayramlaşma olmasını arzu etmiyoruz, vatandaşlarımız her şeyden önce kendisini, sevdiklerini, çocuklarını ve özellikle yaşlılarını korumaları gerekir. Tedbirlerimizi elden bırakmadan, mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarak, işyerlerinde özellikle bu kurallara uymamız gerekiyor. Köylerde vatandaşlarımız bayram namazlarında bir özellikle belli camilerde toplanıyor, onlar belli camilerde değil her cami bölgesindeki insanımız kendi bulunduğu bölgedeki camide namazını kılarsa fazla yoğunluk oluşturmamış oluruz. Mezarlık ziyaretlerini toplu olarak değil de ferdi olarak gidip ziyaret etsinler. Vatandaşlarımız biraz daha dikkat ederek bu süreci atlatabilirsek inşallah daha rahat bir döneme kavuşmuş oluruz. "diye konuştu.

Vali Gürel'e ziyarette İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz eşlik etti.