Vali Gürel, kaymakamlarla korona virüs tedbirlerini değerlendirdi - Son Dakika

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Vali Gürel, kaymakamlarla korona virüs tedbirlerini değerlendirdi
13 dakika önce
Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüse karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi almak için kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüse karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi almak için kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı.
Uygulama üzerinden gerçekleştirilen video konferans toplantısında, korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve valilik koordinesinde tüm ilçelerde kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları değerlendirildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:21 Kaynak: İHA
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