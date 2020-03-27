Vali Gürel, kaymakamlarla video konferans aracılığı ile toplantı yaptı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel video konferans yöntemiyle kaymakamlarla toplantı yaptı.

Gürel, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlara tek tek bağlanan Gürel, yapılan çalışmaları dinledi, yapılması gereken işlemlerle ilgili de talimat verdi.