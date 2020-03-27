Vali Gürel, kaymakamlarla video konferans aracılığı ile toplantı yaptı - Son Dakika

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Vali Gürel, kaymakamlarla video konferans aracılığı ile toplantı yaptı
6 saat önce
Karabük Valisi Fuat Gürel video konferans yöntemiyle kaymakamlarla toplantı yaptı.
Karabük Valisi Fuat Gürel video konferans yöntemiyle kaymakamlarla toplantı yaptı.
Gürel, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Kaymakamlara tek tek bağlanan Gürel, yapılan çalışmaları dinledi, yapılması gereken işlemlerle ilgili de talimat verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:02 Kaynak: AA
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