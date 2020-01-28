Vali Gürel: Keltepe Kayak Merkezi pistini daha da geliştireceğiz - Son Dakika
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Vali Gürel: Keltepe Kayak Merkezi pistini daha da geliştireceğiz

6 saat önce

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde günübirlik tatilcilerin kayak yapabileceğini, 1200 metrelik kayak pistini gelecek yıl daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Vali Gürel: Keltepe Kayak Merkezi pistini daha da geliştireceğiz, System.String[]

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde günübirlik tatilcilerin kayak yapabileceğini, 1200 metrelik kayak pistini gelecek yıl daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Karabük Valisi Gürel, günübirlik tatilcilere yönelik açılan Keltepe Kayak Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kafeteryalar, telesiyej ve teleski ile 1200 metrelik pisti bulunan kayak merkezi, kayak tutkunlarınca ziyaret edilirken, Vali Gürel de herkesin merkeze gelmesini istediklerini söyledi. Pisti daha da geliştireceklerini açıklayan Vali Gürel, "1200 metre şu anlık bir pistimiz var, fena değil ortalama bir pist. İnşallah önümüzdeki yıl eğer geliştirebilirsek daha yukarılara da bunu geliştirmek niyetindeyiz. Bunu önümüze hedef olarak koyuyoruz. Şu anda buraya gelip günübirlik kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını giderecek bir altyapıya sahip. Yeter ki insanlarımız öncelikli olarak Karabüklüler daha sonra da bölgemizdeki diğer insanların buraya gelmesini arzu ediyoruz" dedi.

Konaklama konusuna da değinen Gürel, "Otelimiz yok ama Safranbolu'muz ve diğer bölgelerimizde toplam 3 bin 500 kişilik yatak kapasitemiz var. Günübirlik olarak burayı kullanıp daha sonra da konaklamalı olarak da diğer bölgelerimiz ve Safranbolu kullanılabilir. Ama önümüzdeki süreç içinde inşallah buranın otel ihtiyacını karşılamış olacağız. Ben hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Burayı sadece kayak merkezi olarak düşünmediklerini, süreç içinde doğa turizmine yönelik kullanmayı düşündüklerini de dile getiren Vali Gürel, "Özellikle yazın burayı faal hale getirmek adına projelerimiz var. İnşallah onları da hayata geçirirsek buralar yazın da muhtemelen daha uzun bir süre kullanılmış olacak. Onun için sadece kayak merkezi olarak değil, aynı zamanda doğa turizmi içinde doğa kamp alanları olarak da bu bölgeyi inşallah planlamış olacağız" dedi.


Kayak Merkezi, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
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