Vali Gürel, Kışla köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız ile ilçeye bağlı Kışla köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Sıtkı Par'dan elektrik, yol ve su sorunu başta olmak üzere köyün sorunları ve genel durumu hakkında bilgi alan Gürel, daha sonra köy kahvehanesinin önünde bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtar Par ve köy sakinleri, sorun ve taleplerini dinleyen Gürel ve Ayyıldız'a teşekkür etti.

Köy girişindeki köprüde de incelemelerde bulunan Gürel, köprüde yapılabilecek iyileştirme çalışmaları hakkında Ayyıldız ve Par ile değerlendirmelerde bulunduktan sonra köy ziyaretini tamamladı.