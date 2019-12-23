Vali Gürel makam arabasını merak eden öğrencileri araca bindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel makam arabasını merak eden öğrencileri araca bindirdi - Son Dakika

Vali Gürel makam arabasını merak eden öğrencileri araca bindirdi

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenişehir Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Gürel makam arabasını merak eden öğrencileri araca bindirdi, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenişehir Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılanan Vali Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Şube Müdürü Erdal Üngören eşlik etti.


Okul Müdürü Ahmet Abdullahoğlu ile bir süre görüşerek okul hakkında bilgi alan Vali Gürel, daha sonra okulda görevli öğretmenler ile bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.


Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıf şubelerini ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.


6-C sınıfı ziyaretinde öğrencilerin makam arabasının içini çok merak ettiklerini ifade etmeleri üzerine öğrencileri makam aracına bindiren Vali Gürel, öğrencilere Safranbolu Lokumu ikram ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KARABÜK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
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