Vali Gürel, Market Deposunda Çıkan Yangın Söndürme Çalışmalarını Yerinde İnceledi.

Vali Fuat Gürel 100. Yıl Mahallesinde bir marketin deposunda çıkan yangının söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte olay yerinde devam eden söndürme çalışmalarını takip eden Vali Fuat Gürel, yetkililerden ve firma sahibinden bilgi alarak işyeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karabük ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Kardemir ekiplerinin müdahale ettiği yangın ekiplerin yoğun gayreti sonucu söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.