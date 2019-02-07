Son Dakika Haberleri: Vali Gürel, Marzinc'de İncelemelerde Bulundu

Vali Gürel, Marzinc'de İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel MARZİNC Marmara Geri Kazanım San. Tic. AŞ.'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında Genel Müdür Metin Altan'dan bilgiler aldı.

Vali Gürel, Marzinc'de İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel MARZİNC Marmara Geri Kazanım San. Tic. AŞ.'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında Genel Müdür Metin Altan'dan bilgiler aldı.

Bilgilendirme sunumunun ardından fabrikada incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, Genel Müdür Metin Altan ve Fabrika Müdürü Giusva Agazzi'den üretimi yapılan ürünler ile çevre yatırımları hakkında bilgiler alarak fabrikayı gezdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Marmara, Karabük, Metin Altan, CEO, Güncel
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