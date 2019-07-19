Vali Gürel, öğrenci toplulukları temsilcileri ile bir araya geldi
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Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
Valisi Fuat Gürel, kentte öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen öğrencilerin temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Safranbolu
Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde gerçekleştirilen proğrama Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma
Komutanı Ali Sefa Yılmaz
, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci toplulukları temsilcileri katıldı.
Sohbet ortamında gerçekleşen programda öğrenci topluluklarının temsilcileri kendilerinin ve temsil ettiklerin ülke vatandaşlarının yaşadıkları sorunları dile getirirken, Vali Gürel de yaşanılan sorunların halledilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. - KARABÜK
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