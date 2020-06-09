Vali Gürel okul inşaatlarını gezdi - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, yapımı devam eden okul inşaatlarını yerinde inceledi.

16 derslikli Anayasa İlkokulu Ek Derslik Binası ile 16 derslikli Şehit Umut Aytekin İmam Hatip Ortaokulu inşaatlarını gezerek inşaat yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve modern bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için eğitim yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Vali Gürel, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini inşa etme anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan çocuklarımıza dünyayla rekabet edebilecek kalite ve kapasitede eğitim verirken bir yandan da fiziki altyapıda eksikliklerimiz varsa onları tamamlamaya çalışıyoruz. İlimizin eğitim alanında fiziki altyapısı iyi. Bu yatırımlarımızla daha da iyileştirmiş olacağız. İnşallah en kısa sürede bu okullarımızı tamamlayarak öğrencilerimizin daha modern bir ortamda eğitim almalarını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.