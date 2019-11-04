Son Dakika Haberleri: Vali Gürel okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Vali Gürel okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi

Vali Gürel okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Şehit Şendoğan Topçu ve Esentepe Ortaokulu'na yaptığı ziyaretlerde öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Gürel okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Şehit Şendoğan Topçu ve Esentepe Ortaokulu'na yaptığı ziyaretlerde öğrencilerle bir araya geldi.


Göreve başladığı ilk günlerde eğitime büyük önem veren ve düzenli olarak ilde bulunan okullara ziyaretler gerçekleştiren Vali Fuat Gürel, Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ile Esentepe Ortaokulunu ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ile Esentepe Ortaokuluna gerçekleştirdiği ziyarette öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir eşlik etti.


Okul Müdürü İbrahim Danışman'dan okul ile ilgili bilgiler alan Vali Gürel daha sonra anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. "Masallar Diyarı" adlı projeyi yürüten anasınıfındaki Minik öğrencilere masal okuyan Vali Gürel, bir süre sohbet ettiği miniklere çeşitli hediyeler verdi.


İlkokul ve ortaokul sınıflarını da ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.Öğretmenler odasında okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Vali Fuat Gürel, okul müştemilatında incelemelerde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:04:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gürel okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]