Vali Gürel: "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" - Son Dakika

Vali Gürel: "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik"

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte artan korona virüs (kovid-19) vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte artan korona virüs (kovid-19) vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" dedi.

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor


Vali Gürel, valilik makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi hastanede hiçbir hastanın kalmadığını, Karabüklüler olarak bu işin üstesinden geldiklerini söyledi.


Tüm Türkiye'de kontrollü sosyal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren büyükşehirlerin giriş çıkışlarındaki kontrol kısıtlaması kaldırıldığını, Sağlık Bakanlığının yayınladığı kuralların uygulanmasının başladığını ifade eden Gürel, "Birçok yerde kaldırılmasına rağmen biz ilimizin giriş çıkış noktalarında özellikle Karabük'te kalmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtlarını hala alıyoruz, bunu bırakmadık. Ama 1 Haziran'dan sonra hemen bir yoğunluk oldu. Özellikle büyükşehirlerin kayıtlarını almaya devam ettik, şimdi tamamını alıyoruz, gelen sayısı azaldı. Diğer taraftan burası turizm kenti gelip giden insanlar var. Bu süreç içerisinde kontrollü sosyal hayatı belki biraz yanlış anladık, eski normale döndüğümüzü zannederek... Karabüklü olup, büyükşehirlerde oturan birçok vatandaşımız var. Bayram öncesi bu vatandaşlarımıza rica ettik 'gelmeyin' dedik. Onlar kontrollü sosyal hayatla beraber anne babalarını, memleketlerini ziyarete geldiler ya da buradan bir kısım insanlar hastaneye giden vatandaşlarımız var. Vakaların bazılarının bulaşmaları oralardan kaynaklı, başka yerde ticaretle uğraşan insanlarımız var bulaşmalar oralardan kaynaklı" dedi.


"Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik"


Bunlar vesilesiyle kentte bir vaka artışı olduğunu aktaran Vali Gürel, "İlk başta sayı azdı son bir kaç gündür vaka sayımızda maalesef biraz öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik. Tedbirlerimiz baştan beri devam ediyor. Bu bizi korkutmasın, bizi tedirgin etmesin ama tedbirlerimizin alınması hususunda gayretimizi tetiklesin diye özellikle söylüyorum. Bizler devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz, bu saatten sonra vatandaşların alması gereken tedbir ve uyması gereken kurallar var" diye konuştu.


Karabük'te 5 binin üzerinde işyerinde denetim yapıldığını açıklayan Gürel, şöyle konuştu:


"14 Mayıs itibariyle ilimizde özellikle şehir merkezlerimizde maske takma zorunluluğu getiren ilerden bir tanesiyiz. Bunu telkinlerle ikazlarla yürütmeye çalıştık. Vaka sayımızın artmasındaki sıkıntının şuralardan kaynaklandığını düşünüyorum: Dışarıdan gelen insanlar kimi ziyarete geliyor? Annesini, babasını, sevdiklerini, akrabalarını ziyarete geliyor. Bunlar geldiğinde, hasta olduğunu bilmiyor, süper taşıyıcı başka şeyler deniliyor, bunlar belirti göstermeyen insanlar. Bunlar hasta olmadığını düşündüğü için diğer yakınlarıyla temas halinde oluyor ya da arkadaşlarıyla temas halinde olduğu için bir şekilde buralara bulaştırılmış oldu. Düğün sezonu yaklaştı. Bundan sonraki süreçte nişan, düğün, sünnet düğünleri alakalı başka sorunlar karşımızda duruyor. "


Hastanede yatan vaka sayının 80'in üzerinde olduğun vurgulayan Gürel, "Bunların birçoğunun semptomu yok. Bir süre sonra onları evlerinde takibe başlayacağız. Çünkü hastanemizin kapasitesinin altında, yönetebilir durumdayız ama hiç kimsenin hastalanmasını istemiyoruz. Geçenlerde 54 yaşında bir vatandaşımız rahmetli oldu, biz belli yaşında üzerindeki insanlar ve kronik hastaların bu vakalarda kaybedildiğini düşünüyorduk maalesef böyle bir vakada karşımıza çıktı. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa inşallah çok kısa bir süre içerisinde bu virüsten hem il hem de ülke olarak kurtulmuş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.


Karabük'te 7 bin 349 test yapıldı


Kentte şu ana kadar 16 binin üzerinde insanın telefonla arandığını belirten Gürel, açıklamasını şu şekilde tamamladı:


"Sağlık Müdürlüğü ekipleri bunları takip ediyor. Şuana kadar 5 binin üzerindeki insanın evine ziyarete gidilmiş. Polis, jandarma vefa sosyal destek grupları ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hem belirtisi olup olmadığı hem de karantina sürecine uymaları hususunda ziyaret yapıyorlar. 7 bin 349 kişiye şuana kadar test yapmışız. Bizim aslında ilimiz test sayımız azdı bu süreçte 7 bin 349 büyük bir rakam Türkiye ortalaması üzerinde bir yerdeyiz. Karabük olarak iyi bir aşamadayız. Vaka sayımız artış olabilir ama diğer illerde de arttığını bildiğimiz için belli bir yerlerde duruyor inşallah yakında da inmeye başlayacak. İnşallah bizde de bir haftaya kadar rakamları belli bir aşamaya getireceğiz. Yoğun bakımda yatan iki hastamız var. Bu vaka sayısı arttıkça entübe veya yoğun bakımlık hastalara da denk gelebilir. Evlerimizde yaşlı büyüklerimiz, kronik hastalarımız var, sadece onlarda olmaya biliyor, artık gençlerde etkilenebiliyor, virüsün fazla alınmasıyla ilgili sıkıntılarda olabiliyor. Onun için hiç kimsenin oralara düşmesini istemeyiz. Sayı bizi korkutmuyor, yoğun bakıma düşen hasta sayısı korkutuyor. İnşallah insanlarımız yaşar, hiç kimsenin ölmesini istemeyiz. Bütün gayretimizi insanları yaşatmak için." - KARABÜK

Ramazan Bayramı, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gürel: 'Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik' - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 16:31 Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı 15:47 Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:36 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:50:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gürel: "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]