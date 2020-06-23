Vali Gürel: "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte artan korona virüs (kovid-19) vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" dedi.



Vali Gürel, valilik makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi hastanede hiçbir hastanın kalmadığını, Karabüklüler olarak bu işin üstesinden geldiklerini söyledi.



Tüm Türkiye'de kontrollü sosyal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren büyükşehirlerin giriş çıkışlarındaki kontrol kısıtlaması kaldırıldığını, Sağlık Bakanlığının yayınladığı kuralların uygulanmasının başladığını ifade eden Gürel, "Birçok yerde kaldırılmasına rağmen biz ilimizin giriş çıkış noktalarında özellikle Karabük'te kalmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtlarını hala alıyoruz, bunu bırakmadık. Ama 1 Haziran'dan sonra hemen bir yoğunluk oldu. Özellikle büyükşehirlerin kayıtlarını almaya devam ettik, şimdi tamamını alıyoruz, gelen sayısı azaldı. Diğer taraftan burası turizm kenti gelip giden insanlar var. Bu süreç içerisinde kontrollü sosyal hayatı belki biraz yanlış anladık, eski normale döndüğümüzü zannederek... Karabüklü olup, büyükşehirlerde oturan birçok vatandaşımız var. Bayram öncesi bu vatandaşlarımıza rica ettik 'gelmeyin' dedik. Onlar kontrollü sosyal hayatla beraber anne babalarını, memleketlerini ziyarete geldiler ya da buradan bir kısım insanlar hastaneye giden vatandaşlarımız var. Vakaların bazılarının bulaşmaları oralardan kaynaklı, başka yerde ticaretle uğraşan insanlarımız var bulaşmalar oralardan kaynaklı" dedi.



"Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik"



Bunlar vesilesiyle kentte bir vaka artışı olduğunu aktaran Vali Gürel, "İlk başta sayı azdı son bir kaç gündür vaka sayımızda maalesef biraz öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik. Tedbirlerimiz baştan beri devam ediyor. Bu bizi korkutmasın, bizi tedirgin etmesin ama tedbirlerimizin alınması hususunda gayretimizi tetiklesin diye özellikle söylüyorum. Bizler devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz, bu saatten sonra vatandaşların alması gereken tedbir ve uyması gereken kurallar var" diye konuştu.



Karabük'te 5 binin üzerinde işyerinde denetim yapıldığını açıklayan Gürel, şöyle konuştu:



"14 Mayıs itibariyle ilimizde özellikle şehir merkezlerimizde maske takma zorunluluğu getiren ilerden bir tanesiyiz. Bunu telkinlerle ikazlarla yürütmeye çalıştık. Vaka sayımızın artmasındaki sıkıntının şuralardan kaynaklandığını düşünüyorum: Dışarıdan gelen insanlar kimi ziyarete geliyor? Annesini, babasını, sevdiklerini, akrabalarını ziyarete geliyor. Bunlar geldiğinde, hasta olduğunu bilmiyor, süper taşıyıcı başka şeyler deniliyor, bunlar belirti göstermeyen insanlar. Bunlar hasta olmadığını düşündüğü için diğer yakınlarıyla temas halinde oluyor ya da arkadaşlarıyla temas halinde olduğu için bir şekilde buralara bulaştırılmış oldu. Düğün sezonu yaklaştı. Bundan sonraki süreçte nişan, düğün, sünnet düğünleri alakalı başka sorunlar karşımızda duruyor. "



Hastanede yatan vaka sayının 80'in üzerinde olduğun vurgulayan Gürel, "Bunların birçoğunun semptomu yok. Bir süre sonra onları evlerinde takibe başlayacağız. Çünkü hastanemizin kapasitesinin altında, yönetebilir durumdayız ama hiç kimsenin hastalanmasını istemiyoruz. Geçenlerde 54 yaşında bir vatandaşımız rahmetli oldu, biz belli yaşında üzerindeki insanlar ve kronik hastaların bu vakalarda kaybedildiğini düşünüyorduk maalesef böyle bir vakada karşımıza çıktı. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa inşallah çok kısa bir süre içerisinde bu virüsten hem il hem de ülke olarak kurtulmuş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Karabük'te 7 bin 349 test yapıldı



Kentte şu ana kadar 16 binin üzerinde insanın telefonla arandığını belirten Gürel, açıklamasını şu şekilde tamamladı:



"Sağlık Müdürlüğü ekipleri bunları takip ediyor. Şuana kadar 5 binin üzerindeki insanın evine ziyarete gidilmiş. Polis, jandarma vefa sosyal destek grupları ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hem belirtisi olup olmadığı hem de karantina sürecine uymaları hususunda ziyaret yapıyorlar. 7 bin 349 kişiye şuana kadar test yapmışız. Bizim aslında ilimiz test sayımız azdı bu süreçte 7 bin 349 büyük bir rakam Türkiye ortalaması üzerinde bir yerdeyiz. Karabük olarak iyi bir aşamadayız. Vaka sayımız artış olabilir ama diğer illerde de arttığını bildiğimiz için belli bir yerlerde duruyor inşallah yakında da inmeye başlayacak. İnşallah bizde de bir haftaya kadar rakamları belli bir aşamaya getireceğiz. Yoğun bakımda yatan iki hastamız var. Bu vaka sayısı arttıkça entübe veya yoğun bakımlık hastalara da denk gelebilir. Evlerimizde yaşlı büyüklerimiz, kronik hastalarımız var, sadece onlarda olmaya biliyor, artık gençlerde etkilenebiliyor, virüsün fazla alınmasıyla ilgili sıkıntılarda olabiliyor. Onun için hiç kimsenin oralara düşmesini istemeyiz. Sayı bizi korkutmuyor, yoğun bakıma düşen hasta sayısı korkutuyor. İnşallah insanlarımız yaşar, hiç kimsenin ölmesini istemeyiz. Bütün gayretimizi insanları yaşatmak için." - KARABÜK