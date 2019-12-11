Vali Gürel özel öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Gürel özel öğrencileri ziyaret etti

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile birlikte dezavantajlı bireylere yönelik hizmetler sunan eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Vali Gürel özel öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile birlikte dezavantajlı bireylere yönelik hizmetler sunan eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.


Merkez Müdürü Esra Aydın ve Kurucu Müdür Recep Ulu ile birlikte sınıfları ziyaret eden Vali Gürel, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.


Bir diğer eğitim ve rehabilitasyon merkezi ziyaretinde Merkez Müdürü Salih Çetin'den okulun genel durumu ve eğitim gören öğrencilerin durumları hakkında bilgi alan Vali Gürel, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Bir süre görüştüğü velilere de her hangi bir sıkıntı ve talepleri olup olmadığını soran Vali Gürel, "Devletimiz ve özel girişimciler tarafından özel vatandaşlarımız ve çocuklarımız için açılan resmi ve özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmetinin hayata geçirilmesi binlerce ailenin mutluluğuna vesile olmuştur. Zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve bedensel engelli bireylere yönelik yaygın gelişimsel bozuklukları ve destek eğitim programlarında hizmet vermekte olan merkez idarecilerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Mehmet Fatih, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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