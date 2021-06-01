Vali Gürel, Safranbolu Eski Kale Altı İlkokulunda Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi. - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müze olarak kullanılması planlanan Safranbolu eski Kale Altı İlkokulunda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve Özel İdare Mühendisleri ile birlikte Safranbolu eski Kale Altı İlkokulu ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel çalışmalar hakkında bilgiler aldı.