Vali Gürel, "Soğanlı Vadisinin Turizme Kazındırılması İçin İlk Adım Atıldı." - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Gürel, "Soğanlı Vadisinin Turizme Kazındırılması İçin İlk Adım Atıldı."

08.12.2021 04:13

Vali Fuat Gürel, Soğanlı Vadisinde bulunan köylerimizi ziyaret ederek Roma dönemine ait Kaya Mezarları ile Erken Bizans dönemine ait kalıntıları yerinde inceledi.

Vali Fuat Gürel, Soğanlı Vadisinde bulunan köylerimizi ziyaret ederek Roma dönemine ait Kaya Mezarları ile Erken Bizans dönemine ait kalıntıları yerinde inceledi.

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Yaşar Serkal Yıldırım rehberliğinde gerçekleştirilen inceleme gezisine Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile bazı kurum müdürlerimiz eşlik etti.

İlk olarak Safranbolu ilçemize bağlı Üçbölük (Ilbarıt) Köyünü ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet köy konağında köyde ikamet eden sakinlerle bir araya geldi. Üçbölük Köyü sakinlerinden Recai Demirsöz'ün kendi imkanları ve emekleriyle oluşturduğu müze ve sanat merkezini gezen Vali Gürel daha sonra Aşağı Güney Köyü bölgesindeki tarihi eserlerde incelemelerde bulundu ve köy halkıyla bir araya geldi.

İnceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, "Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin kültür varlıklarına sahip olan Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulunduk. Soğanlı Vadisinde bazı çalışmalar yaparak ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında arkeopark olarak ülke turizmine kazandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle vadinin yamaçlarında bulunan çok sayıda kaya mezarı görülmeye değer kültür varlıkları olarak bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. İnceleme gezimiz esnasında bizlere çok değerli bilgiler veren KBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Yaşar Serkal Yıldırım'a teşekkür ediyorum, çok değerli ve güzel bir gezi oldu. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Arkeoloji, İnceleme, Bizans, Roma, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Gürel, 'Soğanlı Vadisinin Turizme Kazındırılması İçin İlk Adım Atıldı.' - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
00:14 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
23:44 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti
23:37 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini şoke etti: İlk kez başımıza böyle bir şey geldi
23:34 Bayrampaşa'da kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
23:32 Gazetecinin oğlunu öldürüp derin dondurucuya koyan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sohbet ederken eski konular açıldı, sinirlenip boğdum
23:00 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi
22:56 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu
22:55 Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu
22:53 Günlerdir aranan ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, bir evdeki derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 06:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Gürel, "Soğanlı Vadisinin Turizme Kazındırılması İçin İlk Adım Atıldı." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement