Üye Girişi
Vali Gürel, "Telafide Bende Varım" Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti. - Son Dakika

Vali Gürel, "Telafide Bende Varım" Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti.

13.07.2021 23:07
Vali Gürel,

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Korona virüs pandemisi dolayısıyla kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve 1 Buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz...

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Korona virüs pandemisi dolayısıyla kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve 1 Buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programına katılan öğrenciler için planlanan Yenice gezisi etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Karabük Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenice Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yenice'den 20 öğrenci ve il merkezinde değişik okullarda okuyan 20 öğrenci, Yenice Şeker Kanyonunda doğa gezisi ve piknik yaparak gönüllerince eğlendiler.

Günün sonunda öğrencilerle birlikte yeni turizm alternatifi olan TCDD'ye ait 15: 37 treni ile bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler arasında Yenice'den Karabük'e seyahat eden Vali Gürel ve Özlem Aras Gürel, öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Yağız Eymen Taşcı'nın Ney'i ile Esentepe Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Yusuf Işık'ın bağlaması ile gerçekleştirdiği mini konsere Vali Gürel, protokol üyeleri ve öğrenciler alkışlarla eşlik etti.

Sıra ile makinist kabinine giderek eşsiz doğal güzellikleri en önden görme fırsatı bulan öğrenciler tren makinistleri ağabeylerinin nezaretinde trenin sirenini çalarak beklide ömürleri boyunca unutamayacakları bir anı yaşadılar. Karabük istasyonunda son bulan yolculuğun ardından çocukların yüzünde günün yorgunluğu değil unutamayacakları bir gün geçirmiş olmanın mutluluğu ile evlerine doğru yola çıktılar.

Tren yolculuğunda Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'e, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve eşi Şule Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler eşlik etti.

Ulusal Destekleme Programı, milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Karabük, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Gürel, 'Telafide Bende Varım' Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti. - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı 00:02 İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler 23:58 CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi 23:31 Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
Valentin Rosier, 23:05 Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur 22:38 HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Ayhan Bilgen'den yeni parti iddialarına canlı yayında yanıt: İhtiyaç olursa kurulur Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü 21:44 Korkunç cinayet! Esnaf, restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle diğerini de tabancayla öldürdü
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu 21:03 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi 20:02 Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu Galatasaray'ın Altay'la oynamayı planladığı hazırlık maçına stadın zemini engel oldu         
00:24
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor         
00:01
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi Güney Afrika'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi         
22:58
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor         
19:13
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 00:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gürel, "Telafide Bende Varım" Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement