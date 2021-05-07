Vali Gürel, Trafik Haftası'nda kural ihlali yapan sürücüleri uyardı - Son Dakika

Vali Gürel, Trafik Haftası'nda kural ihlali yapan sürücüleri uyardı

Karabük'te 2019-2020 yıllarında yaralamalı ve ölümlü kazalarda yüzde 49 oranında azalma görüldü

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, 01-07 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetim yaparak kural ihlali yapan sürücüleri uyarıp bilgilendirdi.

Karabük'te 01-07 Mayıs 2021 Karayolu Trafik Haftası nedeniyle trafik etkinliği düzenlendi. Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde düzenlenen etkinlikte Karabük Valisi Fuat Gürel, denetim yaparak trafik kurallarına uymayan sürücüleri uyardı. Emniyet kemerinin öneminden bahseden Gürel, ilkokul öğrencisi Kübra ile sürücülere broşür dağıtıp hediye dağıtımı yaptı.

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, "Vatandaşlarımızı özellikle trafik kurallarına uymakla alakalı bilinçlendirme, bilgilendirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Özellikle çocuklarla ilgili eğitim faaliyetlerimiz Emniyet Müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor. Şuana kadar 358 çocuğumuza çevrimiçi eğitim düzenlendi. Bundan sonraki süreçte bunlar devam edecek" dedi.

2012-2020 yılları arasındaki strateji belgesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 50 oranında azalma görüldüğünü ifade eden Gürel, "Karabük'te 2019-2020 yılı değerlendirildiğinde yapılan etkin denetim, bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri ile eğitim faaliyetleri sonucunda yaralamalı ve ölümlü kazalarda yüzde 49 oranında bir azalma olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Ölüm oranında ise yüzde 65 oranında bir düşüş olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Her sene daha iyiyi hedefliyoruz. En az kaza, en az ölüm, en az yaralamalı kazalar hedefimiz. Vatandaşlarımız belirlenen kurallara uyduğu müddetçe hedef sıfır kaza" diye konuştu.

Denetimde Vali Gürel'e Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri eşlik etti.