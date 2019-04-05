Vali Gürel Tsb Milli Takımı ile Yemekte Bir Araya Geldi

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İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'ın Kulübüyle Transfer Görüşmesi Yaptığını Açıkladı!

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada