Vali Gürel: "Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek" - Son Dakika

Vali Gürel: "Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek"

17.03.2021 20:54

Vali Gürel: "Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek" Vali Gürel, vaka artışına karşı esnaf ve vatandaşları uyardı Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte artış gösteren vaka sayısının nedeninin şehir dışından gelen vatandaşlar olduğunu belirtti.

Vali Gürel: "Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek"

Vali Gürel, vaka artışına karşı esnaf ve vatandaşları uyardı

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte artış gösteren vaka sayısının nedeninin şehir dışından gelen vatandaşlar olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında Karabük'te denetim yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki heyet ile birlikte restoran ve kafe gibi iş yerlerinde denetim yaparak son iki haftada yüz bin kişide vaka sayısının 21.41 oranında artışın gözüktüğü kentte vatandaşları ve esnafları uyardı.

PTT Kavşağı'ndan denetimlerine başlayan Gürel, kentin en işlek caddesi Kemal Güneş Caddesi üzerindeki iş yerlerinin tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol etti.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, son günlerde vaka sayılarında artışın devam ettiğinin gözlemlendiğini belirterek, "Bunu takip ediyoruz. Her vakayı bire bir takip ediyoruz. Bulaşı sebeplerine bakıyoruz. Temaslı listelerini geniş tutmaya çalışıyoruz. Okullara ağırlık veriyoruz. Apartmanlardaki vaka sayılarında bir çoğalma varsa karantina altına almaya çalışıyoruz" dedi.

"Vaka sayısının artış nedeni şehir dışından gelenler"

Kentteki vaka sayısındaki artış nedeninin şehir dışından gelenlerle bir arada bulunmaktan dolayı kaynaklandığını ifade eden Gürel, "Herkes sürece katkıda bulunmaya çalışıyor. Ancak buna rağmen vaka sayılarında artış var. Bunun sebebinin özellikle şehir dışından gelen eş, dost, akraba, kimle geliyorsa bunların ev ortamlarında ve kapalı mekanlarda bir araya gelmekten kaynaklı bulaşılar olduğunu görüyoruz. Onun için hemşehrilerimizden 1 Haziran'a kadar İstanbul'dan, Ankara'dan ve başka şehirlerden şehrimize gelecek kişilerin bir müddet gelmemelerini sağlayabilirsek bu süreci daha rahat geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Vaka sayılarındaki artışlara karşılık herhangi bir tedbir alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Gürel, valilikler olarak çok özel tedbirler almadıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Kabinenin açıklamış olduğu kararlar var. 4 kategoriye ayrılan her ilin kendi kategorisini gerektirdiği kararlar var. O kurallar takip ediliyor. Valilikler olarak çok fazla tedbir planlanmıyor."

Yükselmenin sadece Karabük'te değil, bütün illerde görüldüğünü kaydeden Gürel, "İnşallah bunu en alt seviyede tutabilirsek örnek bir şehir olmayı da hak ederiz diye düşünüyorum. Çünkü Batı'da sadece birkaç ilde orta riskli iller var. Biz bu 5 ilden biriyiz" ifadelerine yer verdi.

Denetim de Vali Gürel'e İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Gürel: Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek
Vali Gürel: Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek
Vali Gürel: Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek
Vali Gürel: Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek

İçişleri Bakanlığı, Karabük, Esnaf, PTT, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vali Gürel: 'Vakalardaki artışın nedeni şehir dışından gelenlerle bir araya gelmek' - Son Dakika


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