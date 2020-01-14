Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor - Son Dakika

Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Beşbin Evler Mahallesi'nde ikamet eden Nezahat Akar ile Sefanur Atabay'ı evlerinde ziyaret etti.

Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Beşbin Evler Mahallesi'nde ikamet eden Nezahat Akar ile Sefanur Atabay'ı evlerinde ziyaret etti.


Ailelerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden, taleplerini ve sorunlarını dinleyen ve evde bulunan miniklere çeşitli hediyeler veren Vali Gürel, "Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızla beraber olmak, evlerine misafir olup, sıcak bir çaylarını içmek, onlarla sohbet etmek bizleri mutlu ediyor. Devletimiz vatandaşlarımıza kurumları vasıtasıyla birçok hizmet götürmektedir. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden alt yapıya dair birçok hizmet yapılmaktadır. Bu ziyaretler sayesinde, yapılan hizmetlerin yerine ulaşıp ulaşmadığını, vatandaş memnuniyetinin düzeyini anlama imkanımız olmaktadır. Mutlu yüzler görmek bizleri de mutlu etmekte, motivasyonumuzu artırmaktadır. Ayrıca devletimizle vatandaşlarımız arasındaki sıcaklığı artırmak, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına ev ziyaretlerine son derece önem veriyoruz" diye konuştu.


Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in ev ziyaretlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz eşlik etti. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
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