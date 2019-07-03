Son Dakika Haberleri: Vali Gürel, vatandaşlarla bir araya geldi
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Vali Gürel, vatandaşlarla bir araya geldi

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Gürel, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Müdürü Elif Ünsal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Muhammed Savaş ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu Ayşe Harmanbaşı hazır bulundu.
Vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimat verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 Kaynak: AA
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