Vali Gürel ve AK Parti Karabük milletvekillerinden ziyaretler - Son Dakika

Vali Gürel ve AK Parti Karabük milletvekillerinden ziyaretler
25.12.2020 14:17
Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.
Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karabük'te yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
Uraloğlu ziyaretinde ise Karayolları Genel Müdürlüğünce Karabük'te yürütülen ve planlanan yatırım faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Ziyaret, karşılıklı istişarelerde bulunulmasıyla sona erdi.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı Kazazede kuryenin yere düşen telefonunu alıp kaçan şahıs "İnsanlık ölmüş" dedirtti Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu