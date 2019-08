Vali Gürel ve il protokolünden bayram mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajla vatandaşların bayramını kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Gürel mesajında, "Dostluğun, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlikte hazırlamanın, birlikte yemenin hazzını ve zevkini ziyadesi ile tadacağımız bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Büyük ve güçlü Türkiye'mizin her köşesindeki hayır yarışının dünyanın birçok noktasındaki mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaşma yolunda da tüm hızıyla devam ediyor olması Aziz Milletimizin eşsiz tarihinin ve asil kültürünün en anlamlı ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının Karabük'ümüze, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, bayram dolayısıyla yolculuk yapacak vatandaşlarıma sevdiklerine kavuşma yolunda dikkatli olmalarını, acele etmemelerini özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkesi ve vatanı için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken Karabük'lü hemşerilerimin nezdinde tüm halkımızın Kurban Bayramını en samimi dileklerimle kutluyor; sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kurban Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm İslam aleminin ve Karabüklü hemşerilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili mesajında; "Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve milletimiz için önemini anlamanın yanı sıra dünya çapında savaş, açlık, yoksulluk ve zulüm altında olan insanların sıkıntılarını paylaşmak, onları da hatırlamak büyük önem arz etmektedir.



Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı öncesi Karabük Belediyesi olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri ve kurbanlarını sağlıklı bir şekilde alarak kesebilmeleri için gerekli önlemlerin tümünü almış bulunmaktayız.



Mübarek Kurban Bayramı için kurbanlık satışları Yenice yolu üzeri, Melise Köyü karşısında bulunan mezbaha alanında kurulan Hayvan Pazarında yapılacak olup, başka alanlarda satış yapılması kesinlikle yasaktır" ifadelerine yer verildi.



"Vatandaşlar halk otobüslerinden yüzde 50 indirimli yararlanacak"



Ayrıca Başkan Vergili, kurban satış yerine eski Balık Pazarı mevkiinden 09.00 - 17.00 saatleri arası ücretsiz servis araçları kaldırılacağını belirterek, "Kurban Bayramı dolayısıyla Arife günü vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için, 5000 Evler, Öğlebeli ve Karabük Köyü mezarlıklarımıza 10.00 ile 17.00 saatleri arası ücretsiz ring seferi düzenlenecektir. Ring seferi eski Balık Pazarı mevkiinden yapılacaktır. Ayrıca Arife günü 5000 Evler Mezarlığında saat 13.30, Öğlebeli Mezarlığında 15.00 ve Karabük Mahallesi Mezarlığında saat 16.00'da Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi okunacaktır. Vatandaşlarımız 1. ve 2. Bayram günü özel halk otobüslerinden yüzde elli indirimli yaralanabileceklerdir" ifadelerini kullandı.



-KBÜ Rektör Prof. Dr. Refik Polat



Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar sevgiye, kardeşliğe, yardımlaşma ve paylaşmaya açılan kapılardır. Kurban Bayramı'nın sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, milletçe birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini temenni ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzur evindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Karabüklü hemşerilerimin, Kurban Bayramını en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

