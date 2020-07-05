Vali Gürel ve milletvekili Ünal, Keltepe bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Keltepe Dağı zirve noktası ve Keltepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Keltepe Kayak Merkezi yolu ve yol kenarına yapılan otokorkuluk çalışmaları hakkında bilgi alan Gürel ve Ünal, daha sonra beraberindeki heyet ile kentin en yüksek rakımlı dağı olan Keltepe Dağı zirve noktasında incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Keltepe bölgesinin 4 mevsim ülke ve bölge turizmde önemli bir cazibe merkezi olması için çalıştıklarını söyledi.

Milletvekili Ünal da Keltepe Kayak Merkezi, Keltepe Dağı zirve noktası ve Eğriova Göletinin entegre edilerek turizme kazandırılması hedefinde olduklarını ifade etti.

Ziyaretlere, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Valilik Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı da katıldı.