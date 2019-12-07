Vali Gürel ve milletvekilleri Baklabostan Tabiat Parkını inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel ve milletvekilleri Baklabostan Tabiat Parkını gezerek incelemelerde bulundu.



Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ve beraberindeki heyet ile birlikte kentteki turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve dört mevsim sürdürülebilir turizm noktalarının tespiti amacıyla Baklabostan Tabiat Parkında gezi programı düzenledi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğüne bağlı Baklabostan Tabiat Parkında yapılan incelemelere manzara seyir terası ile başlayan Vali Gürel ve protokol üyeleri, Karabük DKMP Şube Müdürü Ahmet Işık'tan yapılan ve yapılması planlanan tesisler hakkında bilgiler aldı.



Ayrıca Vali Gürel ve beraberindekiler tabiat parkının ana kaynak değerinden birisi olan Baklabostan Şelalesinde de incelemelerde bulunarak burada yapılan yürüyüş yolu ve manzara teras noktasını incelediler. Daha sonra heyet tabiat parkı içinde, günübirlik kullanım alanı, kır lokantası, kır evleri kamp alanı, çadırlı kamp alanı, tur güzergahları ve doğa eğitim merkezinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.



Bölge Müdürü Hasan Başyiğit tarafından Baklabostan Tabiat Parkının turizme kazındırılması için verdikleri desteklerden dolayı Vali Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür plaketi verilmesinin ardından gezi programı sona erdi.



Vali Fuat Gürel ile Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'e Baklabostan Tabiat Parkında yaptıkları inceleme gezisinde; İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık ve Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü personeli eşlik etti. - KARABÜK