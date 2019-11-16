Son Dakika Haberleri: Vali Gürel ve milletvekilleri Eğriova Göleti'nde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Gürel ve milletvekilleri Eğriova Göleti'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Gürel ve milletvekilleri Eğriova Göleti'nde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ile birlikte Keltepe Kayak Merkezi'ndeki Eğriova Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Vali Gürel ve milletvekilleri Eğriova Göleti'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ile birlikte Keltepe Kayak Merkezi'ndeki Eğriova Göleti'nde incelemelerde bulundu.


Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Dr. Hüseyin Avni Aksoy, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte çevre düzenlemesi ve sıcak asfalt çalışmalarında son aşamaya gelinen Keltepe Kayak Merkezindeki kayak turizmini çeşitlendirmek, kamp ve doğa yürüyüşü başta olmak üzere turizm destinasyonlarını arttırmak için neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere Eğriova Göleti'nde incelemelerde bulundu.


Eğriova Göletinde incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ve Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay'dan bilgiler alan Vali Fuat Gürel ve milletvekilleri daha sonra Eğriova Göleti ile Keltepe Kayak Merkezi arasındaki yol güzergahında incelemelerde bulundular. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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