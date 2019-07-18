Son Dakika Haberleri: Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile projeleri konuştu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile projeleri konuştu

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekilleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek kentte sağlık alanında planlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile projeleri konuştu, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekilleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek kentte sağlık alanında planlanan projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette sağlık alanında kentte sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunularak, Bakan Koca'ya Karabük'teki hastanelerin durumu, bakanlığın takip ettiği yatırımlar ve hekim sayısı ve ihtiyaç duyulan branş hekimleri hakkında bilgiler verildi. Sağlık alanında kente verdiği desteklerden dolayı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi. Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Erdemir'de hazır bulundu. - KARABÜK
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:42:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile projeleri konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]