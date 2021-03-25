Vali Gürel yaşlılarla buluştu - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Karabük Yücel Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla bir araya geldi.

Ziyarette yaşlılarla tek tek ilgilenen Gürel, karanfil takdim edip bir süre hasbihal etti. Ömürlerinin çoğunu vatanına ve milletine hizmet ederek geçiren ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren büyüklerin, hayatlarının bu döneminde bekledikleri ilgi, şefkat ve huzuru fazlasıyla hak ettiğini ifade eden Vali Gürel, "Yaklaşık 1 senedir maalesef sizlere gelemedik ama gönlümüz sizlerle beraberdi. Önümüzdeki süreçte inşallah Haziran ayına doğru Covid-19'la olan mücadelemizde biraz daha rahatlama olacağını, vaka sayılarının azalacağını düşünüyoruz. Şuan kendinizi biraz daha korumanızı istiyoruz, hem ülke genelinde hem de ilimizde vaka sayıları belli bir sayının üzerinde. Huzurevinde kalan ve hastalık geçirmeyen büyüklerimize ve huzurevi personelimize Covid-19 aşısı yapıldı burada bir koruma mekanizması var, inşallah Huzurevine bir daha Covid bulaşmaz. Sizlerin sağlığı ve huzuru bizim için çok önemli, sizler devletimize emanetsiniz. Tüm yaşlı vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, onların sadece bu hafta değil her zaman için bizim baş tacımız olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum, Yücel Huzurevinde kalan büyüklerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Yücel Huzurevi ziyaretinde Vali Gürel'e eşi Özlem Aras Gürel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti. - KARABÜK