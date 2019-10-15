Son Dakika Haberleri: Vali Gürel, Yazıköy'de devam eden yol çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Vali Gürel, Yazıköy'de devam eden yol çalışmalarını inceledi

Vali Gürel, Yazıköy'de devam eden yol çalışmalarını inceledi

2 saat önce

Vali Fuat Gürel, köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Gürel, Yazıköy'de devam eden yol çalışmalarını inceledi, System.String[]

Vali Fuat Gürel, köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.


Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı KÖYDES projesinden biri olan 4 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Vali Gürel, Kaymakam Ürkmezer ve Genel Sekreter Uzun'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - KARABÜK

Safranbolu, Fuat Gürel, Yazıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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