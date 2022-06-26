Kozcağız'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.
Kozcağız beldesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katları ve iş yerlerini su bastı.
Kaynak: AA
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