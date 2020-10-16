Vali Gürel Yenice'de - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesinde çeşitli ziyaret, inceleme ve denetimlerde bulundu.

İlk olarak göreve yeni başlayan Kaymakam Yasin Erdem'i makamında ziyaret eden Gürel, Erdem'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Daha sonra Gürel, İlçe Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından salgın sürecine ilişkin güncel bilgilendirmeler yapıldı.

"Okullardan Yarınlara" isimli eğitime destek kampanyası kapsamında hayırsever Salih Ören tarafından yaptırılan Yenice Anaokulu inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Gürel, Yenice Şeker Kanyonunda bulunan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan sağlanan kaynak ile Yenice Kaymakamlığı tarafından restorasyon çalışmaları yapılan Yenice Evi ile Doğa ve Hayvan Müzesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Gürel son olarak ilçede Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren fırın, pastane, lokanta, market, çay ocağı ve kafeteryalarda hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Vali Gürel, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. İşletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Gürel, vatandaşlara maske dağıttı.

Gürel'e ziyaret ve incelemelerinde Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile ilçe protokolü eşlik etti.