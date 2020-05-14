Vali Gürel Yenice'de incelemede bulundu - Son Dakika

Karabük Valisi Vali Fuat Gürel, korona virüs (Covid-9) salgını ile ilgili alınan önlemler ve mücadele sürecinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını incelemek üzere Yenice ilçesini ziyaret etti.



Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice ile korona virüsle etkin mücadelede alınan önlemler ve sürdürülen çalışmalar hakkında bir süre görüşen Vali Gürel, Vefa Sosyal Destek Grubunun ilçede yaptığı çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.



Yenice Vefa Destek Grubunu ve Yenice Uygulama Kontrol Noktasında denetimlerde bulunan Vali Gürel, görevli personellere vatandaşlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarından başarılar diledi.



Yenice ilçene gerçekleştirdiği ziyarette Şeker Kanyonu'nda bulunan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan kaynak tedarik edilerek, Yenice Kaymakamlığı tarafından restorasyon çalışmaları yapılan Yenice Evini ve yapımı süren Doğa Müzesini gezen Vali Gürel, Kaymakam Evlice'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KARABÜK