Vali Gürel, Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti.

Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan önlemler ve sürdürülen çalışmalar hakkında bir süre görüşen Vali Gürel, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ilçede yaptığı çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Yenice Vefa Sosyal Destek Grubu ile Yenice uygulama kontrol noktasında denetimlerde bulunan Gürel, görevli personele vatandaşlara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan destekleriyle Yenice Kaymakamlığı tarafından restore edilen Yenice Evini ve yapımı süren Doğa Müzesini gezen Gürel, Kaymakam Evlice'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.