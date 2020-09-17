Vali Gürel: "Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında" - Son Dakika

Vali Gürel: "Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında"

Vali Gürel: "Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında" Karabük Valisi Fuat Gürel: "Bin 300 şahsa ve işletmeye 2 milyon 400 bin TL'ye yakın ceza kesildi" Denetimlerde polisi gören maskesini taktı İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüse (Covid-19) karşı alınan...

Vali Gürel: "Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında"

Karabük Valisi Fuat Gürel: "Bin 300 şahsa ve işletmeye 2 milyon 400 bin TL'ye yakın ceza kesildi"

Denetimlerde polisi gören maskesini taktı

KARABÜK - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, hastanedeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Vali Fuat Gürel beraberindeki heyetle birlikte Ankara Caddesi'nde bulunan iş yerlerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu. Gürel, denetimler esnasında maskesini takan kız çocuğuna teşekkür ederek sohbet etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, "Son aylarda özellikle Kurban Bayramı sonrası artan vaka sayımızda genel hatlarıyla bir azalma var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu azalmayı hızlandırıp özellikle grip sezonu başlamadan, havaların kötüleşme dönemi başlamadan belli bir aşamaya getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde belki hastanelerde zorlanabiliriz. Herkesin bu manada açıklanan kurallara uyması sonucunda bu illetten kurtulmuş olacağız" dedi.

"Bin 300 şahsa ve işletmeye 2 milyon 400 bin TL'ye yakın ceza kesildi"

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 35 bin 674 denetim yapıldığını belirten Gürel, "Bir işletmeye onlarca gidilmişlik var. Onlarca işletmeler denetlenmekte. Bu genel denetimler sonrası da denetimlerimiz devam edecektir. Bu denetimler esnasında bir kısım kurallara uymayan vatandaşlarımız, maske, sosyal mesafe uyulmaması, esnaflarımızın açıklanan kurallara uyulmaması ile alakalı sorunlar yaşandığında bunlara cezalar kesilmekte. Emniyet ve jandarma bölgesinde şuana kadar bin 300 şahsa ve işletmeye 2 milyon 400 bine yakın rakamsal olarak da ceza kesildi. Bundan sonra da bunlar devam edecek. Buradaki maksadımız vatandaşımıza ceza kesmek değil kurallara uymasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Gürel, pozitif veya temaslı olduğu halde karantinadan kaçan 4 kişiye hem 3 bin 500'er TL ceza kesildiğini hem de izolasyon süreçlerini tamamlamak için yurda getirildiğini açıkladı.

Gürel, son günlerde korona virüsün bulaşma nedeninin ev ortamlarının, dost ve arkadaş ortamlarının olduğunu kaydederek, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Şuan için yeni bir kısıtlama ve yasak getirmediklerini söyleyen Gürel, "Sigara içme konusunu değerlendiriyoruz ama bütün bu yasaklama kısıtlamaları yaparken Türkiye'yi takip ediyoruz. Kendi başımıza, diğer illere etkileyen ekonomiyi etkileyecek yada tedarik zincirlerinin etkileyecek kısıtlamalar getirmemeye çalışıyoruz. Karabük'teki vaka sayımız Türkiye ortalamasının altındadır" diye konuştu.

"Doluluk oranı yüzde 70 civarında"

Hastanedeki yatak doluluk oranları hakkında bilgi veren Gürel, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımı yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında ama yoğun bakımla ilgili bir kısım tedbirler planlanıyor. Diğer yataklarla ilgili bir sorunumuz yok. Yoğun bakımda ilgili böyle bir durum var. Bu sadece pozitif vakaların fazlalığından kaynaklanmıyor. Pozitif hastalarımız da var diğer taraftan bizim normal hastalarımız da var. Onlar da aynı hastanede yatıyor. Bizim hastanemizin kapasitesi yüksek olduğu için yoğun bakım ünitelerinin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah rakamlar bu seviyede giderse sorun yaşamayacağını da inanıyorum."

Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, işlek cadde bölgelerde korona virüs denetimleri yaptı. Ekipler kendilerini görünce maskelerini takan iş yeri sahipleri ile vatandaşları tek tek uyardı.

Vali Gürel: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında

Koronavirüs, Türk Lirası, Karabük, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Gürel: 'Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" olarak seçilmesini önerdi AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı         
17:55
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 20:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gürel: "Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei