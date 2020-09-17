Vali Gürel: "Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında" - Son Dakika

Vali Gürel: "Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında"

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, hastanedeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Vali Gürel:

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, hastanedeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Vali Fuat Gürel beraberindeki heyetle birlikte Ankara Caddesi'nde bulunan iş yerlerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu. Gürel, denetimler esnasında maskesini takan kız çocuğuna teşekkür ederek sohbet etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, "Son aylarda özellikle Kurban Bayramı sonrası artan vaka sayımızda genel hatlarıyla bir azalma var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu azalmayı hızlandırıp özellikle grip sezonu başlamadan, havaların kötüleşme dönemi başlamadan belli bir aşamaya getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde belki hastanelerde zorlanabiliriz. Herkesin bu manada açıklanan kurallara uyması sonucunda bu illetten kurtulmuş olacağız" dedi.

"Bin 300 şahsa ve işletmeye 2 milyon 400 bin TL'ye yakın ceza kesildi"

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 35 bin 674 denetim yapıldığını belirten Gürel, "Bir işletmeye onlarca gidilmişlik var. Onlarca işletmeler denetlenmekte. Bu genel denetimler sonrası da denetimlerimiz devam edecektir. Bu denetimler esnasında bir kısım kurallara uymayan vatandaşlarımız, maske, sosyal mesafe uyulmaması, esnaflarımızın açıklanan kurallara uyulmaması ile alakalı sorunlar yaşandığında bunlara cezalar kesilmekte. Emniyet ve jandarma bölgesinde şuana kadar bin 300 şahsa ve işletmeye 2 milyon 400 bine yakın rakamsal olarak da ceza kesildi. Bundan sonra da bunlar devam edecek. Buradaki maksadımız vatandaşımıza ceza kesmek değil kurallara uymasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Gürel, pozitif veya temaslı olduğu halde karantinadan kaçan 4 kişiye hem 3 bin 500'er TL ceza kesildiğini hem de izolasyon süreçlerini tamamlamak için yurda getirildiğini açıkladı. Gürel, son günlerde korona virüsün bulaşma nedeninin ev ortamlarının, dost ve arkadaş ortamlarının olduğunu kaydederek, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Şuan için yeni bir kısıtlama ve yasak getirmediklerini söyleyen Vali Gürel, "Sigara içme konusunu değerlendiriyoruz ama bütün bu yasaklama kısıtlamaları yaparken Türkiye'yi takip ediyoruz. Kendi başımıza, diğer illere etkileyen ekonomiyi etkileyecek yada tedarik zincirlerinin etkileyecek kısıtlamalar getirmemeye çalışıyoruz. Karabük'teki vaka sayımız Türkiye ortalamasının altındadır" diye konuştu.

"Doluluk oranı yüzde 70 civarında"

Hastanedeki yatak doluluk oranları hakkında bilgi veren Gürel, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımı yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında ama yoğun bakımla ilgili bir kısım tedbirler planlanıyor. Diğer yataklarla ilgili bir sorunumuz yok. Yoğun bakımda ilgili böyle bir durum var. Bu sadece pozitif vakaların fazlalığından kaynaklanmıyor. Pozitif hastalarımız da var diğer taraftan bizim normal hastalarımız da var. Onlar da aynı hastanede yatıyor. Bizim hastanemizin kapasitesi yüksek olduğu için yoğun bakım ünitelerinin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah rakamlar bu seviyede giderse sorun yaşamayacağını da inanıyorum."

Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, işlek cadde bölgelerde korona virüs denetimleri yaptı. Ekipler kendilerini görünce maskelerini takan iş yeri sahipleri ile vatandaşları tek tek uyardı. - KARABÜK

Koronavirüs, Türk Lirası, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gürel: 'Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 70 civarında' - Son Dakika

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