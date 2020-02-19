DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yol yapımlarıyla ilgili ihalelere çıktıklarını 2 yıllık süre zarfında toplam 2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt sereceklerini belirterek, bunun Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri arasında rekor olduğunu söyledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'muhtar saati' uygulamasının 16'ncısı gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen organizasyona Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür V. Dr. Ahmet Naci Helvacı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.



"Hasta bekleme salonları kısa sürede tamamlanacak"



Dicle Üniversitesi Hastanesi hasta bekleme alanının kiraya verilmesinden dolayı hasta yakınlarının mağdur durumda olduğunu ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi'yle görüştüklerini ve hasta yakınları için yeni 400 metrekarelik alan tahsis ettiklerini söyledi. Bu alanda en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarının müjdesini veren Vali Güzeloğlu, hasta yakınlarının dinlenebileceği sıcak çay ve kahve ikramının yapılacağı yeni bekleme salonunu bu yıl içinde hizmette açacaklarını dile getirdi. Dicle Üniversitesi dışında benzer çalışmayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürüteceklerine değinen Vali Güzeloğlu, ayrıca hastane kantinlerini fiyat konusunda denetleyeceklerini, aşırı haksız kazancın önüne geçeceklerini vurguladı.



"Bin 858 kilometrelik kırsal mahalle yoluna asfalt serilecek"



2020 ile 2021'e dönük olmak üzere yol altyapılarında ihalelere başladıklarını ve 3 ihaleyi gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Vali Güzeloğlu, kalan 15 ihalenin de yakın zamanda yapılacağını belirtti. 2 yıllık dönemde kırsal mahallelerde toplam bin 858 kilometre yola asfalt sereceklerini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında bir rekordur. Kent merkezi dahil olmak üzere toplam 2 bin 158 kilometre yola sıcak asfalt sereceğiz. Kent merkezindeki yolların genişliğinin 50 metre, kırsal mahallelerde ise 7 metredir. Bugüne kadar hep ertelenen mahalle içi yollarda bu yıl itibariyle çalışma başlatacağız. Ergani, Çınar ve Hani ilçelerinde malzeme üretimi yapacak 3 konkasör tesisini kuracağız. 3 tesisin maliyetinin geçen yıllara göre oldukça düşüktür. Altyapı ve yol çalışmalarında bu yıl itibariyle gece gündüz mesai yapacağız. Günlük 18 saat çalışacak ve böylelikle 6 aylık çalışmanın 12 aya tekabül edeceğiz" diye konuştu.



"Elazığ depreminde evleri zarar gören vatandaşlara nakdi yardım yapacağız"



Elazığ depreminde Çermik ile Çüngüş ilçelerinin de etkilendiğine dikkat çeken Vali Güzeloğlu, "Çüngüş'te 353 ağır ve 153 orta hasarlı bina bulunuyor. Yine Çermik ilçemizde 116 ağır ve 63 orta hasarlı bina mevcut. Bu 2 ilçede evleri zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardım yapacağız. Ayrıca Çüngüş ilçesinde depremde bazı kamu binaları da zarar gördü. Önlem amaçlı Hükümet Konağı ve jandarma olmak üzere o binaları boşalttık" şeklinde konuştu.



Vali Güzeloğlu'nun konuşmasından sonra muhtarlar söz alarak mahallelerinin sorunlarını gündeme getirme fırsatı buldu. Muhtarlardan gelen sorulara kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ile DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları cevap verdi. - DİYARBAKIR