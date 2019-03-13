Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Dicle İlçesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Güzeloğlu, Dicle İlçesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Güzeloğlu, Dicle İlçesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Kılınç ile Dicle ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kanaat önderleri, ardından muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Güzeloğlu, önceliklerinin insan olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Derdiniz derdimiz, bizim kalbi amacımız ve arzumuz bu. Bu ilin her bir köşesinin, yaşayan her bir kişisinin daha iyiye, güzele erişmesi, huzurlu güvenli bir beldede, şehirde, ilçede, mahallede, kalkınmış ve gelişmiş olarak yaşayabilmesi, hak ettiği hizmetleri alabilmesi, insanca insan onuruna yakışan bir şekilde birinci sınıf bir vatandaş olarak kendini hissetmesi. Bu topraklar nice evliyanın, hak aşığının yaşadığı, manevi olarak bekçiliğini yaptığı topraklardır. Her bir karışında bu manevi hava vardır. Yine her bir karışında da bu toprakları vatan eyleyen şehitlerin kanı vardır. Bu topraklar bedeli kanla ödenmiş, canla elde edilmiş topraklardır. Hiçbir haine hiçbir ihanete de teslim edilmeyecek topraklar ve vatandır."

Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz da ilçede yapılan hizmetleri anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Diyarbakır, Basri Güzeloğlu, Dicle, Güncel
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