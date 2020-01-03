Vali Güzeloğlu: "Dicle Nehrine kanalizasyon deşarjını sonlandırdık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Güzeloğlu: 'Dicle Nehrine kanalizasyon deşarjını sonlandırdık' - Son Dakika

Vali Güzeloğlu: "Dicle Nehrine kanalizasyon deşarjını sonlandırdık"

7 saat önce

Diyarbakır'da Dicle Nehrine akan kanalizasyon suyu deşarjı sonlandırıldı.

Vali Güzeloğlu:

Diyarbakır'da Dicle Nehrine akan kanalizasyon suyu deşarjı sonlandırıldı.


Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Üçkuyular, Aziziye ve Gürdoğan mahallelerinin bağlı olduğu 450 Evler Atıksu Terfi Merkezi'nin arızalı olması ve kanalizasyon şebekesinde atıksu bacasının kırık olması nedeniyle, kanalizasyon suyunun iki ayrı noktadan Dicle Nehri'ne aktığı tespit edildi. DiSKİ Genel Müdürlüğü tarafından terfi merkezinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, arızalı modem değiştirilerek, motor bakımları ile arızalı jeneratör onarıldı. Terfi merkezinde kullanılmakta olan vinç ve zincirlerin onarım ve değişimleri yapılarak, mekanik ve elektrik ekipmanları ile bozuk otomasyon sistemleri yeniden güncellenip işler hale getirildi. Terfi merkezine ait elektrik panosu bakımları gerçekleştirilerek, pano içerisinde yer alan sistem kartı değiştirildi. Yine aynı saha içerisinde bulunan kum tutucu havuzda biriken kirli malzeme ve kum taşınarak, terfi merkezinin genel temizliği yapılıp 80 bin lira bir maliyetle terfi merkezi ve kırık muayene bacası çalışır hale getirildi.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Nehrine kanalizasyon deşarjını sonlandırdıklarını söyledi. Dicle Nehrinin temizliğine ve korunması gerektiğine dikkat çeken Vali Güzeloğlu, "Dicle Nehri hem kentimiz hem ülkemiz hem de dünyamız için önemli ve hepimizin koruması gereken bir nimettir. Dicle Nehri, binlerce yıldır insanlığa ve medeniyetlere içme suyu vermiş ve doğaya can katmış bir nehirdir. Diyarbakır'ın ve birçok yerleşim yerinin içme suyu, sulama ve besin kaynağı Dicle Nehridir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Dicle Nehri'ne ulaşan kanalizasyon atıklarını tespit etmiştir ve ekiplerimiz o bölgelerdeki kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmiştir. Diyarbakır'a daha temiz ve daha kaliteli su verme gayemiz ve gayretimiz sonucunda, Dicle Nehrini atık sulardan temizleyip pis suların deşarjını sonlandırdık" dedi. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Yenişehir, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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