Vali Güzeloğlu Eğil'de

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eğil ilçesinde temaslarda bulundu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Eğil ilçesinde temaslarda bulundu.



Vali Güzeloğlu beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile Eğil Kaymakamı Kürşad Atak'ı ziyaret etti, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Güzeloğlu daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda ilçedeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

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