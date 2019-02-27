Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Ergani'de İncelemelerde Bulundu

Vali Güzeloğlu, Ergani'de İncelemelerde Bulundu

14 dakika önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ergani ilçesini ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, Ergani'de İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ergani ilçesini ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, Kaymakam Hüseyin Sayın ile makamında görüşerek, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Güzeloğlu daha sonra Ergani Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda kanaat önderleri, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda da muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Güzeloğlu'na, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:17 Kaynak: AA

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