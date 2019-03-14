Vali Güzeloğlu, Hani İlçesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hani ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hani ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.



Vali Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Kılınç ile Hani ilçesinde incelemelerde bulundu.





Kanaat önderleri, ardından muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Güzeloğlu, bugün ülkenin, bütün ihanetlere, iç ve dış teröre teröre rağmen dünyanın 15. büyük ekonomisine sahip olduğunu söyledi.



Güzeloğlu, şöyle konuştu:





"Bu topraklarda yaşayan her vatandaşımız başımızın tacıdır. Her birisinin hayatını daha iyi etmek en büyük amacımızdır. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizim varlık nedenimiz budur. Devlet millete hizmet için vardır. Bu topraklarda biz devlet olmayı insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla başlattık. Bu anlayışla biz bu topraklarda devlet ve vatan kurduk. Amacımız bu, gayemiz bu. Atanmış ve seçilmiş bu salonda bulunan sizler ve bizler bundan mesul ve sorumluyuz."



Toplantıda, Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz da ilçeye yapılan hizmetleri anlattı.

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