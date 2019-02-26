Vali Güzeloğlu, Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, Bismil
ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Ziyarette Vali Güzeloğlu
'na, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
eşlik etti. Bismil'de Vali Güzeloğlu'nun ilk durağı Bismil Kaymakamlığı oldu. Burada Vali Güzeloğlu'nu Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel
, Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Fatih
Kocaman ve kurum müdürleri karşıladı. Daha sonra Kaymakamlık
makamına geçen Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler burada Kaymakam Yüksel'den ilçe hakkında bilgi aldı.
Ardından Vali Güzeloğlu Bismil ilçesinin sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, kanaat önderleri ile bir süre toplantı gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:29 Kaynak: İHA
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