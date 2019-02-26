Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldi

Vali Güzeloğlu, Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Vali Güzeloğlu, Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Ziyarette Vali Güzeloğlu'na, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti. Bismil'de Vali Güzeloğlu'nun ilk durağı Bismil Kaymakamlığı oldu. Burada Vali Güzeloğlu'nu Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve kurum müdürleri karşıladı. Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler burada Kaymakam Yüksel'den ilçe hakkında bilgi aldı.

Ardından Vali Güzeloğlu Bismil ilçesinin sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, kanaat önderleri ile bir süre toplantı gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Diyarbakır'da Memur Olmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Romanya, Uluslararası Karasularında Avlanan Türk Balıkçılarına Ateş Açtı: 3 Yaralı Benzine İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:12:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]