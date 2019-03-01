Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Kulp İlçesini Ziyaret Etti

Vali Güzeloğlu, Kulp İlçesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kulp ilçesini ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, Kulp İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kulp ilçesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Güzeloğlu'na, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu eşlik etti. Vali Güzeloğlu'nu Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu ile kurum müdürleri karşıladı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kulp ilçesinin kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kanaat önderleri buluşmasında ilçenin durumu hakkında istişarede bulunuldu.

Vali Güzeloğlu, daha sonra ilçesinde görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarlarla toplantı sonrası Vali Güzeloğlu Kulp ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Kulp İlçesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]