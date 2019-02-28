Vali Güzeloğlu Lice'de
58 dakika önce
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde temaslarda bulundu.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde temaslarda bulundu.
Beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile Lice'ye gelen Güzeloğlu, Kaymakam Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.
Güzeloğlu daha sonra ilçedeki kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:15 Kaynak: AA
İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi
Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı