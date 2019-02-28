Vali Güzeloğlu Lice'de

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde temaslarda bulundu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde temaslarda bulundu.



Beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile Lice'ye gelen Güzeloğlu, Kaymakam Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.



Güzeloğlu daha sonra ilçedeki kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

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