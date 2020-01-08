Vali Güzeloğlu: Lisa Çalan'ın, mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesi yenilenmedi - Son Dakika

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, işten çıkarıldığı öne sürülen belediye çalışanı Lisa Çalan'ın, 100 gün mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.

Diyarbakır'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015'te İstasyon Meydanı'nda düzenlenen seçim mitinginde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda bacaklarını kaybeden Lisa Çalan'ın, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan çıkarıldığı iddia edildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, katıldığı programda, gazetecilerin iddiayla ilgili sorusuna yanıt verdi. Güzeloğlu, Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönündeki haberlerde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verildiğini söyledi. Güzeloğlu, Çalan'ın mazeret göstermeden 100 gün işe gelmediği için sözleşmesinin yenilenmediği kaydetti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Lisa Çalan ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Akın Erim tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: